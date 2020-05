Si dimettono assessori e consiglieri di maggioranza: cade il sindaco

Stamattina assessori e consiglieri di maggioranza di Vittuone hanno formalizzato le dimissioni scrivendo la parola fine al mandato del sindaco Stefano Zancanaro (Lega), che sarebbe scaduto la prossima primavera.

Cade il sindaco di Vittuone

Alla fine è stata la maggioranza a staccare la spina. L’Amministrazione comunale era infatti in un vicolo cieco, non avendo più i numeri per approvare il bilancio e, quindi, per continuare ad amministrare il paese dopo le recenti dimissioni di altri due consiglieri, Gianmarco Colombo e Giancarlo Bernacchi. Il sindaco Zancanaro, al momento, non si è ancora dimesso anche se aveva annunciato già la settimana scorsa l’intenzione di fare un passo indietro.

