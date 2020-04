L’esperienza del sindaco di Vittuone Stefano Zancanaro è ormai ai titoli di coda. E’ lui stesso a confermare che sta valutando le dimissioni, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, alla luce del fatto che l’opposizione ha presentato la richiesta di Consiglio comunale per approvare il bilancio di previsione mettendo di fatto il primo cittadino in un vicolo cieco.

Il sindaco annuncia le dimissioni e attacca la minoranza

La maggioranza non ha i numeri per far passare il bilancio, dopo le recenti dimissioni dei consiglieri Gianmarco Colombo e Giancarlo Bernacchi. Quindi, o va sotto in Consiglio o l’unica altra strada è l’uscita di scena senza arrivare in aula. Che è la soluzione per la quale sembra propendere Zancanaro. Il primo cittadino si è scagliato duramente contro la minoranza: «In piena pandemia, non ha trovato nulla di meglio da fare che pensare ai suoi giochetti politici. Usciremo di scena a testa alta, forti dei tanti apprezzamenti da parte della popolazione per come abbiamo lavorato in questi anni e anche per come abbiamo gestito queste settimane di grave emergenza. I signori della minoranza ora dovranno assumersi la responsabilità davanti ai cittadini per lasciare Vittuone, in un momento così difficile, nelle mani di un commissario che non conosce minimamente il paese e la sua situazione».

L’annuncio: “Mi ricandido”

Zancanaro, il cui mandato sarebbe scaduto nella primavera del 2021, ha tutta l’intenzione di rimettersi in gioco: «Mi ricandiderò? Certo, io la coscienza ce l’ho pulita». Le dimissioni del sindaco dovrebbero essere protocollate all’inizio di maggio, una volta che avrà sbrigato le ultime cose in agenda. Vittuone, virus permettendo, dovrebbe dunque tornare alle urne in autunno.

