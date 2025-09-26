«Sì a un percorso di legalità e pronti al dialogo»

Nei giorni scorsi il sindaco di Rho Andrea Orlandi a seguito dell’interrogazione ricevuta da parte della Lega che chiede lo sgombero del centro sociale Fornace dall’area di via Risorgimento ha incontrato i componenti del centro sociale Sos Fornace.

“Per l’amministrazione non può essere accettabile questa situazione di illegalità”

Il primo cittadino ha ribadito a Fornace che non può essere accettabile per l’Amministrazione comunale il persistere delle condizioni di illegalità legato alla occupazione di uno spazio privato, di proprietà di Eni, lungo via Risorgimento.

Il Sindaco ha dato la disponibilità per trovare spazi in cui attuare le proposte culturali

Rispetto alle proposte e alle attività che il centro sociale promuove, il Sindaco ha dato la disponibilità per trovare spazi in cui attuare le proposte musicali o culturali nel segno della legalità e del rispetto delle regole, come avviene con altre proposte e offerte da parte di altre realtà locali e non.

Si auspica, quindi, il ripristino della legalità tramite proposte condivise tra tutti gli attori coinvolti al fine di trovare una soluzione che possa evitare inutili dispiegamenti di forze e contestazioni da parte dei componenti del centro sociale che da anni occupano l’area di via Risorgimento.