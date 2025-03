"Serve una Casetta dell'acqua anche nel capoluogo"

"Una Casetta dell'acqua anche nel capoluogo": la richiesta della Lega, forza di opposizione, alla Giunta comunale di Nerviano.

Una Casetta dell'acqua anche per il capoluogo. E' quello che la Lega, forza di minoranza a Nerviano, chiede alla Giunta comunale dopo i distributori idrici già installati nelle frazioni.

"Vogliamo chiedere all'Amministrazione comunale di attivarsi verso Cap Holding, gestore del servizio idrico, per il posizionamento di una Casetta dell'acqua nella cosiddetta Piazza Mercato di via Toniolo - affermano dal Carroccio - Questo perchè, vista la positiva esperienza delle due Casette già presenti sul territorio - una a Cantone e l'altra a Sant'Ilario - il posizionamento di una terza struttura andrebbe a coprire la zona del capoluogo, oggi sprovvista. La proposta di installarla in Piazza Mercato va nella direzione di un posizionamento dell'impianto in un'area centralissima, di forte passaggio e con la disponibilità di parcheggi temporanei".