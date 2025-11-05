Scurati, Lega: “Il liceo di Magenta non può più aspettare”

Silvia Scurati consigliere regionale della Lega ha chiesto a Città metropolitana un veloce intervento per riqualificare il liceo Quasimodo di Magenta.

Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, in merito alle recenti sollecitazioni del sindaco di Magenta e dell’amministrazione cittadina riguardo agli stanziamenti non ancora utilizzati e ai ritardi nell’efficientamento del liceo.

“Ci sono risorse stanziate, progetti avviati, ma non ci sono risposte concrete né tempi certi. Nessuna palestra adeguata, assenza di una vera aula magna, problemi impiantistici delle sedi decentrate: tutto ciò – aggiunge Scurati – pesa sulla qualità dell’istruzione e sulla certezza del diritto allo studio per migliaia di giovani. Chiedo alla Città Metropolitana di Milano di assumersi le proprie responsabilità e di convocare immediatamente un tavolo con il Comune di Magenta per definire un cronoprogramma preciso e operativo. Non si tratta solo di gestione tecnica, ma di rispetto verso le famiglie, gli studenti e gli insegnanti. La Lega non permetterà che il problema di questa scuola continui ad essere trascurato. Ringrazio in particolare il consigliere metropolitano, il sindaco Raffaele Cucchi, per l’interrogazione presentata sul tema. Serve un impegno congiunto e immediato per garantire ai ragazzi di Magenta ambienti sicuri e moderni”.