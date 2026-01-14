“Come Consigliere metropolitano e Sindaco, ritengo grave che problemi legati al riscaldamento, già segnalati in più occasioni, non trovino soluzioni strutturali"

La notizia della protesta degli studenti del Liceo “Salvatore Quasimodo” di Magenta, costretti a scioperare a causa delle temperature troppo basse nelle aule, è “l’ennesimo campanello d’allarme sullo stato degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Milano” ha commentato il consigliere metropolitano Raffaele Cucchi.

Scuole superiori al freddo: interviene il consigliere Cucchi

“Non è accettabile che, ancora una volta, siano gli studenti a dover alzare la voce per rivendicare condizioni minime di vivibilità e dignità negli ambienti scolastici.”. Dichiara il Consigliere Metropolitano Raffaele Cucchi da sempre in prima linea sulle questioni che riguardano interventi di manutenzione sugli edifici scolastici superiori.

“Come Consigliere metropolitano e Sindaco, ritengo grave che problemi legati al riscaldamento, già segnalati in più occasioni, non trovino soluzioni strutturali e tempestive. La gestione e la manutenzione degli impianti non possono essere affrontate in modo emergenziale, né scaricate sulle scuole o sulle famiglie.”.

Raffaele Cucchi richiama Città Metropolitana ad intervenire in tempo utile programmando e monitorando gli edifici di sua competenza per garantire ambienti adeguati allo studio e al lavoro: