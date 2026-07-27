Scuole, avanti con i lavori estivi

Alla Santa Caterina sono in corso la sostituzione dei serramenti e la riqualificazione di aule e corridoi. Interventi anche sull'impianto di riscaldamento della Baracca.

Con la conclusione dell’anno scolastico sono entrati nel vivo i consueti interventi estivi di manutenzione negli edifici scolastici di Magenta.

Alla Santa Caterina nuovi serramenti e riqualificazione degli interni

L’Amministrazione comunale ha avviato una serie di lavori programmati con l’obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità e qualità degli ambienti, intervenendo in particolare sulle scuole Santa Caterina e Baracca. L’intervento più consistente riguarda la scuola Santa Caterina, dove è in corso la sostituzione dei serramenti grazie a un investimento complessivo di 280mila euro. I nuovi infissi consentiranno di migliorare l’isolamento termico dell’edificio, aumentarne l’efficienza energetica e rafforzarne la sicurezza. Parallelamente proseguono anche i lavori di tinteggiatura, stuccatura e rifacimento degli intonaci di aule e corridoi, per un importo di 116mila euro.

Interventi anche alla scuola Baracca

I lavori interessano anche la scuola Baracca, dove è in corso un intervento sull’impianto di riscaldamento in vista della prossima stagione invernale. L’assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e decoro Alessandro Pelizzari spiega:

«Come ogni anno, prosegue a ritmo serrato il piano di manutenzione straordinaria dei nostri edifici scolastici. È un impegno preciso che abbiamo preso con la cittadinanza fin dall’inizio del mandato: programmare interventi specifici a rotazione su tutti i plessi della città per garantire ai nostri ragazzi spazi moderni, sicuri e accoglienti».

Gli interventi già realizzati negli altri plessi

I cantieri attualmente aperti si inseriscono nel più ampio programma di investimenti che negli ultimi anni ha interessato le scuole cittadine. Tra gli interventi già conclusi figurano la riqualificazione degli ambienti della scuola di Pontevecchio, con la posa di nuovi pavimenti, la manutenzione e la tinteggiatura delle aule e degli spazi comuni della De Amicis, oltre all’installazione della nuova stazione di pompaggio dell’impianto antincendio alla Papa Giovanni XXIII. I lavori hanno inoltre interessato l’asilo nido Il Girasole e la scuola dell’infanzia San Giuseppe Lavoratore, mentre nei diversi plessi scolastici è stato completato il rinnovo dell’illuminazione con tecnologia Led.

L’impegno dell’Amministrazione

L’assessore Pelizzari ribadisce la volontà di proseguire lungo questa linea di intervento:

«Continueremo a investire risorse importanti con costanza nelle nostre scuole, convinti che la cura dei luoghi della formazione sia il miglior investimento per il futuro della nostra comunità».