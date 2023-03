"Schlein ebrea", il Pd chiede le dimissioni dell'assessore Bonomi: "E' inadeguata"

"Dopo il sostegno (poi cancellato) a un post omofobo e antisemita, l'assessore Bonomi si deve dimettere".

Attacco a Schlein, "L'assessore Bonomi si deve dimettere"

A sostenerlo è il Partito democratico di Abbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano, convinto che questa vicenda abbia dimostrato come l'esponente leghista sia "inadeguata".

"Tutte le volte che la nostra città compare sulle cronache nazionali per un motivo negativo c’è il coinvolgimento di qualche decisione discutibile e sbagliata del centrodestra. Era successo con il caso della giornalista Sara Manisera, denunciata per presunto oltraggio all’altrettanto presunto curriculum antimafia di questa Amministrazione comunale. Ora ad attirare imbarazzo su Abbiategrasso è arrivata l’uscita dell’assessore leghista alla sicurezza Chiara Bonomi, la quale ha espresso sostegno ad un post palesemente sprezzante nei confronti degli orientamenti sessuali e delle origini etniche della neo segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein".

"Ha un ruolo istituzionale, non può comportarsi come un ultrà"

I dem abbiatensi proseguono sottolineando il fatto che chi ricopre un ruolo istituzionale non può "lasciarsi andare a comportamenti da ultrà della curva sud":

"Per quanto riguarda le opinioni personali su questi argomenti di Chiara Bonomi ci limitiamo ad esprimere commiserazione e disgusto.

Dobbiamo però osservare come Bonomi ricopra nella Giunta di Abbiategrasso un ruolo istituzionale. Dovrebbe essere in grado di rappresentare per il bene della città gli elettori e le elettrici che l’hanno incaricata di attuare un programma di governo e di sviluppo. Chi governa qualunque istituzione lo fa pro tempore, ed è tenuto ad onorare e a rispettare il suo mandato perché è un patrimonio comune che va preservato con cura e trasmesso a chi verrà in seguito senza nel frattempo averlo infangato e disonorato. Chiara Bonomi palesemente non è in grado di garantire la dignità del suo ruolo. Lasciarsi andare a comportamenti da ultrà della curva sud sicuramente non è compatibile con l’incarico che le è stato affidato. Ci sono dei valori nella Costituzione Italiana che devono essere preservati e difesi, non sbeffeggiati e derisi. Oltre alla diffusione del post, le sue giustificazioni confermano che non si tratta di un errore casuale; c'è un radicamento a posizioni e ideologie incompatibili con un incarico istituzionale. La invitiamo quindi, per rispetto e per serietà, a scusarsi per il suo comportamento e a rassegnare le dimissioni da assessore".