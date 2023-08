"Sbagliato aver interrotto la sperimentazione in orario notturno del PPI"

Anche il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai dice la sua sulla decisione di Asst di chiudere il servizio notturno del Punto di Primo Intervento (PPI) dell'ospedale a partire da lunedì 14 agosto2023.

Ha spiegato il primo cittadino:

"Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, a seguito di un'interrogazione e nel corso di una mozione dibattito, avevo comunicato i dati medi di accesso presso il Punto di Primo Intervento nella fascia oraria notturna, nonché i costi relativi a tale servizio la cui durata è stata di sei mesi, con una proroga di ulteriori tre mesi- I dati relativi agli accessi (tolti quelli nella fascia oraria dalle 7 alle 8 del mattino, e quindi riferibili più fascia diurna più che a quella notturna) sono stati mediamente 1,5 per notte, quindi piuttosto bassi. Questi dati, così come comunicato in Consiglio, potevano sicuramente indicare una probabile interruzione della sperimentazione da parte di Asst ma, a quella data non se ne aveva ancora certezza. La comunicazione ufficiale da parte di Asst è avvenuta invece nei giorni scorsi giustificata dall'azienda da dati di afflusso che avrebbero “evidenziato” a loro avviso “un utilizzo molto limitato del servizio da parte della popolazione che poi si è confermato nel tempo...”».