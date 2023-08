Sospensione dell'attività del Punto di Primo Intervento al Cantù

Dal 14 agosto 2023 verrà sospesa l'attività notturna del Punto di Primo Intervento all'ospedale Cantù di Abbiategrasso.

L’Asst Ovest Milanese, dopo 9 mesi dall’avvio della sperimentazione dell’apertura notturna del Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Abbiategrasso, ha deciso di sospendere l'attività da lunedì 14 agosto.

Hanno spiegato dall'Azienda ospedaliera:

"Valutati approfonditamente tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione e l’utilizzo effettivo del servizio (dati di afflusso alquanto scarsi e stabilizzatisi intorno a una media di 1,5 accessi per notte), tenuto conto altresì dell’impossibilità di utilizzare personale medico e infermieristico dipendente (con la necessità di ricorrere a società terze) e avuto riguardo alle nuove disposizioni in tema di utilizzo di società esterne/cooperative per lo svolgimento di servizi all’interno del SSN (Legge n. 56 del 26/5/2023), comunica che l’attività notturna del PPI di Abbiategrasso (dalle 20 alle 8) sarà sospesa a partire dal prossimo 14 agosto".