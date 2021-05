Sanificazione nelle scuole dopo i casi di positività al Covid

Sanificazione nelle scuole di Arconate dopo i contagi rilevati in questi giorni.

Sanificazione, via all’intervento

Dopo aver rilevato casi di positività sui ragazzi delle scuole che hanno portato anche al rinvio della Comunione, il Comune di Arconate è passato anche alla sanificazione delle aule scolastiche.

In azione si sono visti Oliver, Maurizio, Olivo e Salvatore dell’azienda Euro.Pa di Legnano. L’intervento si è svolto nella mattinata di oggi, sabato 1 maggio.

Le parole dell’assessore

“Sono al lavoro proprio in questo momento, al 1 maggio, per sanificare in via straordinaria la nostra scuola elementare, la scuola materna e la mensa – spiega l’assessore all’Istruzione Francesco Colombo – Dopo i casi di positività dei giorni scorsi ci siamo attivati immediatamente per tutelare la salute dei nostri ragazzi: avvisati ieri sera, erano già operativi alle 7.45 di questa mattina. Li ringrazio di cuore perché, anche se oggi è la Festa dei Lavoratori, si sono messi subito a disposizione e si stanno impegnando senza sosta per la nostra comunità. Questo significa amare il proprio lavoro, fino in fondo”.

