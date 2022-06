San Giorgio su Legnano sceglie la continuità: il sindaco è Claudio Ruggeri

San Giorgio su Legnano decide di non cambiare.

San Giorgio su Legnano sceglie Ruggeri

I risultati delle prime tre sezioni elettorali davano in netto vantaggio Claudio Ruggeri di Vivere San Giorgio, erede del sindaco uscente Walter Cecchin, e anche l'esito delle urne delle altre tre sezioni ha confermato lo stesso verdetto. La sezione 1 ha visto Ruggeri vincere con 208 preferenze, Solbiati secondo con 109, Nuccio terzo con 51. Nella sezione 1 Ruggeri ha incassato 242 voti, Solbiati 127 e Nuccio 43. Nella sezione 6, Ruggeri ha ricevuto 250 preferenze, Solbiati 112 e Forza Italia 112. Claudio Ruggeri è dunque il nuovo sindaco del paese.

"Cominceremo a lavorare da subito"

Queste le prime parole del neoletto primo cittadino. "Sono finalmente sindaco, i numeri dicono questo. E' una grande emozione. Ringrazio tutta la mia lista e i ragazzi che hanno lavorato per me, ma per San Giorgio e per noi, per poter ripercorrere questo percorso. Dopo dieci anni di Cecchin sarà dura... l'impronta che ha lasciato è molto importante, non lo perderemo. Sicuramente cominceremo a lavorare da subito: domani arriveremo in Comune e vedremo di partire subito con i progetti che ci siamo prefissi: il percorso sulla digitalizzazione, sul coinvolgimento delle persone... una cosa per volta. Cinque anni possono essere pochi ma sono anche tanti, quindi piano piano riusciremo ad andare avanti e a fare questo percorso con i sangiorgesi".