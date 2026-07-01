Rugby Sound, due ordinanze per sicurezza e vivibilità

Rugby Sound in sicurezza: il sindaco Lorenzo Radice firma due ordinanze per per garantire tutela del territorio e vivibilità urbana durante lo svolgimento del festival, che si terrà dal 2 al 21 luglio all’Isola del Castello di Legnano.

Rugby Sound, arrivano le ordinanze del sindaco

Il primo cittadino sottolinea:

«Il Rugby Sound si è affermato in questi anni come una manifestazione che consolida l’attrattività di Legnano. Da qui la necessità di approntare un’organizzazione all’altezza del forte richiamo esercitato su un pubblico di migliaia di persone provenienti anche da località ben al di fuori dei confini del nostro territorio. I buoni risultati ottenuti grazie alla formula organizzativa messa a punto nelle edizioni precedenti testimoniano la sostenibilità di questa manifestazione: grazie all’impegno e alla professionalità degli organizzatori, delle Forze dell’ordine, della nostra Polizia Locale, della Protezione civile, della Croce rossa e dei Vigili del fuoco è possibile tenere un grande evento senza venire meno alle esigenze di sicurezza e tutela del territorio. Auguro a tutti gli operatori un buon lavoro per il grande impegno che sarà richiesto nelle prossime settimane e a chi verrà al Rugby Sound di trascorrere delle belle serate, piacevoli per la musica e per le occasioni di stare insieme che questi concerti offrono».

Accessi regolamentati e controlli nell’area del Castello

La prima ordinanza riguarda la tutela del territorio e la vivibilità urbana nei giorni della manifestazione. È vietato l’accesso all’Isola del Castello ai non autorizzati. Inoltre, nei giorni dei concerti, dalle 19 alle 2 di notte, sarà vietato accedere e sostare, sia a piedi sia con mezzi, lungo via dei Mulini e il camminamento adiacente alla Roggia Molinara, nell’area interna al Castello, oltre che lungo gli argini del fiume. Nell’area dei concerti, in piazza Primo Maggio e lungo via per San Vittore Olona, saranno vietati tutti i comportamenti che possano arrecare danno allo svolgimento della manifestazione o favorire il degrado urbano, come arrampicarsi su strutture e veicoli, sostare in aree non dedicate, spostare transenne, panche o altri manufatti e consumare bevande in bottiglie di vetro o lattine. All’interno dell’area concerti saranno inoltre attivi l’Unità di crisi locale (Ucl) e il Posto medico avanzato (Pma), con la presenza di Polizia Locale, Protezione civile, Croce rossa e Vigili del fuoco.

Scattano anche le misure antialcol

La seconda ordinanza introduce misure preventive antialcol per tutelare il decoro cittadino e garantire la sicurezza dell’evento. Nei giorni dei concerti, tra le 18 e le 3 di notte, sarà vietata la vendita per asporto di superalcolici e di bevande alcoliche in bottiglie di vetro o lattine. Gli esercizi di somministrazione all’interno dell’area del Rugby Sound dovranno invece servire le bevande esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica. L’ordinanza interessa le attività comprese nell’area delimitata dalle vie per Canegrate e per San Giorgio, corso Magenta, via Ratti, via Verri, via Santa Caterina, viale Toselli, via Strobino e dalla linea di confine con i Comuni di San Vittore Olona e Canegrate.