Rotatoria e pista ciclo-pedonale in arrivo grazie alla Regione. Grazie a Regione Lombardia in arrivo i finanziamenti per due importanti opere pubbliche a Bareggio: la rotatoria tra via Roma e la ex Statale 11, con connessione dello svincolo di via Torino e riqualificazione del percorso ciclabile e della fermata del bus (valore stimato 485mila euro), e la pista ciclopedonale in via De Gasperi, nel tratto da via Dolomiti a via Montenero (importo 131mila euro).

I finanziamenti sono stati approvati grazie a due ordini del giorno della Lega, di cui il consigliere regionale bareggese Silvia Scurati è prima firmataria:

“L’emergenza Covid-19 ha richiesto un grande sforzo per recuperare i danni economici e sociali del congelamento dell’economia dei territori lombardi e l’impegno di Regione Lombardia non è tardato ad arrivare soprattutto verso i Comuni, perché è a livello locale che è emersa la domanda reale e puntuale di infrastrutture e servizi collettivi – ha commentato Scurati -. Anche a Bareggio, dunque, verranno realizzati interventi per affrontare al meglio le criticità che caratterizzano questa fase di riapertura delle attività produttive e di rilancio del sistema economico lombardo, oltre che per superare problemi di viabilità e traffico che da molti anni interessano il territorio”.

“Ringrazio Regione Lombardia, in particolare il gruppo consiliare della Lega e il nostro consigliere Silvia Scurati per questo importante risultato – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo –. Grazie al loro lavoro andremo a realizzare due interventi, di cui si parlava da tempo, per snellire la viabilità e aumentare la sicurezza sulle nostre strade. Nel corso degli anni Bareggio è l’unico Comune in cui non sono mai stati fatti interventi viabilistici lungo la ex statale 11: se ne è sempre solo parlato, prima con Città Metropolitana che non ha mai portato avanti alcun progetto e ora con Anas che è subentrata nella gestione. Adesso, per fortuna, grazie a questo ordine del giorno presentato dal consigliere Scurati, che si è sempre speso per una migliore gestione del traffico sulla ex statale, andremo a realizzare la rotatoria. Non dimentichiamoci comunque che la variante resta l’unica soluzione per risolvere definitivamente il problema del traffico a Bareggio. Auspichiamo pertanto che Anas, cui ora è in capo la competenza relativamente alla ex statale 11, faccia la propria parte”.

Pista ciclabile strategica

“Oltre alla rotatoria, sottolineo anche l’importanza della realizzazione della pista ciclabile in via De Gasperi, altro intervento atteso da anni e richiesto a gran voce dai residenti – ha concluso Giuseppe Sisti, capogruppo della Lega in Consiglio comunale -. Andiamo a mettere in sicurezza le categorie deboli, visto che l’attuale marciapiede è pressoché impraticabile, in una strada trafficata e percorsa da diversi mezzi pesanti diretti nella zona industriale”.

