Roberto Salvato nuovo assessore del Comune di San Vittore Olona.

Roberto Salvato è assessore esterno

Roberto Salvato è il nuovo assessore del Comune di San Vittore Olona. Ad annunciarlo è stato il sindaco Daniela Rossi dopo che a luglio era scoppiato il "caso Pessina": come noto infatti l'ex assessore ai Lavori pubblici Andrea Pessina (che ora resta consigliere comunale di maggioranza), durante una riunione di pre-Giunta, aveva strappato la mascherina a Rossi, ne era seguita una denuncia ai Carabinieri e la revoca delle deleghe in mano allo stesso. Ora il primo cittadino ha annunciato il nuovo componente della Giunta comunale: si tratta di Salvato, 47 anni, già membro della lista civica di maggioranza Civicamente: di professione lavora al fianco di malati come libero professionista, collabora con la Fondazione Sacra Famiglia dove è educatore al fianco di malati terminali e persone con disabilità acquisita oltre a occuparsi di privacy per le aziende e navigazione sicura sul web tra i giovani. Si assiste ora a uno scambio di deleghe tra Salvato e Rossi: Cultura, Sport, Politiche giovanili, Servizi informatizzati (prima di Pessina) e Comunicazione passano ora nelle mani del nuovo assessore, restano a Rossi Edilizia pubblica e Urbanistica (prima a Pessina) mentre Ecologia e Suap passano a Marco Rotondi, assessore al Bilancio. Il consigliere comunale di maggioranza Laura Dell'Oro ha ricevuto al delega al Progetto Plis dei Mulini.

Le parole del nuovo assessore

"Ho valutato molto bene la proposta che mi è arrivata dal sindaco e sono pronto a questa nuova esperienza - ha commentato Salvato - Sono un neofita della politica, da sempre attivo all'interno della lista di maggioranza Civicamente. Il mio sogno? Riuscire a collaborare e creare iniziative coinvolgendo tutte le associazioni"; "Sono contenta di Salvato - le parole di Rossi - Ha grandi capacità, sono sicura che non deluderà le attese. Siamo un gruppo molto compatto, coeso e da oggi parte uno slancio nuovo. Un grazie va anche all'associazione De Gasperi".