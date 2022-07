Assessore strappa la mascherina al sindaco

Sindaco di San Vittore Olona, lite con il suo assessore. Che viene rimosso.

Sindaco, tremenda lite

L'assessore che strappa la mascherina al sindaco. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, martedì 12 luglio 2022, nel municipio di San Vittore Olona. Al primo piano si stava svolgendo una riunione tra il sindaco Daniela Rossi e gli altri componenti della sua Giunta comunale. Tra questi Andrea Pessina, assessore ai Lavori pubblici. Mentre stavano trattato un punto che sarebbe finito nella prossima riunione di Giunta, l'assessore ha perso le staffe. Poco dopo ha strappato la mascherina che il sindaco aveva sul volto. Tutto sotto gli occhi increduli delle persone che si trovavano lì in quel momento.

L'intervento dei Carabinieri

Rossi è rimasta impassibile e ha subito chiamato i Carabinieri, accorsi sul posto. Non è rimasta ferita, ha sporto denuncia e annuncia: "A seguito di incresciosi episodi, l’ultimo dei quali in giornata di ieri, mi vedo costretta a ritirare con effetto immediato le deleghe che avevo assegnato al sig. Andrea Pessina dichiarandolo, di conseguenza, decaduto dall’incarico fiduciario di Assessore di questa Amministrazione. Tale decisione non è da intendersi sanzionatoria, ma meramente finalizzata a salvaguardare la serena

prosecuzione del mandato amministrativo. Informo che notizie di stampa pubblicate in data odierna hanno riportato ricostruzione dei fatti fuorviante

rispetto al reale svolgimento dell’accaduto". Pessina, interpellato, replica: "Nessun contatto fisico col sindaco durante la lite".