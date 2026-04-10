Robecco: scintille tra maggioranza e opposizione

L’Amministrazione , nella figura del gruppo di maggioranza di Robecco sul Naviglio Esserci replica alle affermazioni sostenute dal gruppo di opposizione Robecco e Frazioni – Coerenza che attraverso una nota diffusa nei giorni scorsi sostiene che a Robecco sarebbe in corso una “fuga di dipendenti” e che ciò sarebbe legato al clima amministrativo.

Scelte professionali personali

“Questa affermazione non corrisponde ai fatti – sottolineano dall’Amministrazione – Le scelte professionali dei dipendenti comunali sono decisioni personali, spesso legate a percorsi di crescita, avanzamenti di carriera o opportunità che ciascuno ha il pieno diritto di cogliere. Questa Amministrazione non ha mai ostacolato – né mai lo farà – la possibilità per chiunque di realizzarsi nel proprio lavoro secondo le proprie aspirazioni. Viviamo in un’epoca in cui il mondo del lavoro è profondamente mutato. La mobilità professionale non è più un’eccezione o un segnale di instabilità: è diventata una componente fisiologica e persino virtuosa del mercato del lavoro moderno. Le nuove generazioni – e non solo loro – non concepiscono più il lavoro come un destino immutabile, bensì come un percorso in evoluzione, fatto di scelte consapevoli, aggiornamenti continui e legittima ricerca di miglioramento. Cambiare mansione, cercare un ruolo più adatto alle proprie competenze o alle proprie ambizioni, non è una fuga: è un diritto, riconosciuto e tutelato dal nostro ordinamento giuridico e dalla stessa Costituzione, che all’articolo 4 garantisce a ogni cittadino la libertà di scegliere il lavoro più consono alle proprie attitudini e possibilità. La società cambia, cambiano i modelli organizzativi, cambiano le esigenze professionali: è naturale che anche le amministrazioni locali si confrontino con questa evoluzione, senza trasformare ogni scelta individuale in un caso politico. Al contrario, le uniche criticità segnalate dai dipendenti – anche nelle sedi formali – riguardano l’atteggiamento delle opposizioni, caratterizzato da continue ingerenze, richieste ridondanti, interrogazioni seriali e duplicazioni documentali che sottraggono tempo prezioso al lavoro quotidiano. Basti ricordare l’ultimo episodio: oltre 300 euro di spesa pubblica per duplicare documenti che avrebbero potuto essere visionati direttamente in Comune, senza costi aggiuntivi per la collettività. Questo sì che rallenta l’attività amministrativa e appesantisce inutilmente il lavoro degli uffici”.

Questione palazzetto

Ma l’Amministrazione ha qualcosa da dire anche in merito al palazzetto

“Il gruppo “Robecco e Frazioni – Coerenza” dimostra per l’ennesima volta la sua innata capacità di travisare la realtà manipolandola a proprio uso e consumo. L’Amministrazione ha esposto chiaramente durante l’ultimo Consiglio che ha partecipato al bando con un obiettivo chiaro: portare finalmente a compimento un’opera che i cittadini attendono da oltre quarant’anni. Un’opera lasciata incompiuta dalla poca accortezza di chi ci ha preceduto e che merita di essere conclusa e restituita alla comunità, affinché diventi ciò che deve essere: un servizio pubblico funzionante e vivo. In nessun modo l’Amministrazione ha dato per certo l’ottenimento dei finanziamenti: questa è pura falsità. Constatare che un gruppo politico provi soddisfazione per un bando non vinto significa prendere atto che il bene del paese non è più al centro del suo sguardo. L’amarezza politica accumulata negli anni, unita ai ripetuti insuccessi, sembra aver offuscato la capacità di riconoscere e apprezzare l’impegno quotidiano rivolto a Robecco. Ma una cosa è certa: questa Amministrazione non si arrende. Continueremo a cercare e valutare ogni opportunità utile per raggiungere l’obiettivo che i cittadini meritano. E mentre qualcuno si concentra sulla polemica ricordiamo un dato che parla da solo: negli ultimi quattro anni Robecco sul Naviglio ha ottenuto finanziamenti per quasi 2 milioni di euro. Un risultato concreto, che testimonia capacità progettuale e visione amministrativa”

E come ultima stoccata all’opposizione, l’Amministrazione incalza:

“C’è però un tema più profondo che merita di essere affrontato con chiarezza: quello della qualità della politica. Un gruppo che si definisce “Coerenza” dovrebbe dimostrare coerenza anzitutto nei comportamenti: presentarsi ai cittadini non con accuse, insinuazioni e narrazioni distorte, ma con proposte concrete, idee verificabili, soluzioni alternative. Invece ci troviamo di fronte a un’opposizione che non avanza programmi, non elabora visioni, non offre risposte ai bisogni reali di Robecco. Preferisce la denigrazione sistematica all’analisi costruttiva, l’attacco personale al confronto di merito. Questa è la povertà vera della politica: non la mancanza di risorse, ma la mancanza di idee e di rispetto – verso le istituzioni, verso i dipendenti, verso i cittadini che si vorrebbe rappresentare.

La buona politica – quella vera – non si nutre di polemiche sterili. Si misura sulla capacità di ascoltare, proporre e costruire. Rispetta chi lavora, sostiene chi si impegna, dialoga anche con chi non la pensa allo stesso modo. Non umilia, non strumentalizza, non divide. E quando non è al governo, elabora e propone: non aspetta che qualcosa vada storto per esultare”.

Replica del gruppo Robecco e Frazioni – Coerenza

Sulla vicenda non ha perso tempo il gruppo di opposizione Robecco e Frazioni – Coerenza, che ha risposta punto per punto alle puntualizzazioni contenute nel comunicato del gruppo di maggioranza Esserci