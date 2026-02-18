Robecco domani: “Segnali di declino nel nostro borgo”

Il Gruppo di Robecco domani ha voluto inviare una lettera alla nostra redazione per segnalare segnali di declino del piccolo borgo lungo il Naviglio.

“Compito di una seria opposizione è anche quello di segnalare a chi sta amministrando tutte quelle cose, piccole o grandi, che non fanno onore al nostro paese – affermano Paola Rossi e Ilaria Beretta per Robecco domani – Moltissima gente, specialmente nei week end ma anche durante la settimana, ama passeggiare nel nostro borgo e perciò è per noi un dispiacere vedere situazioni di incuria e degrado che in qualche caso si trascinano da anni. Sappiamo che il territorio di Robecco è vasto, che il personale non è sufficiente, che il volontariato fa quello che può, che non è possibile arrivare a tutto, ma alcune cose potrebbero essere risolte con poco sforzo e poca spesa. Facciamo qualche esempio: il Ponte degli Scalini, bene tutelato, rattoppato alla bell’e meglio; i pannelli che, lungo l’Alzaia, recherebbero interessanti notizie storiche del nostro paese sbiaditi e illeggibili; quelli posizionati in altri punti di Robecco e delle frazioni inutilizzati; il pannello dell’Info Point che versa in uno stato pietoso e tutto fa fuorché dare informazioni; il lavatoio storico pieno di sterpaglia; il monumento ai caduti del 26 aprile in uno stato di sconfortante abbandono. E potremmo continuare.