Risparmio Casa, Pizzighini (M5S): "Trasferimenti e ritardi nei pagamenti, situazione critica"

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini annuncia il deposito di richiesta di un'audizione urgente sulla situazione dei lavoratori di Risparmio Casa: "Ci sono abusi".

Spiega la consigliera regionale:

"I 221 dipendenti di Risparmio Casa, provenienti dall’acquisizione del ramo d’azienda Ex Grancasa, stanno vivendo una situazione molto difficile sul luogo di lavoro. Particolarmente critica la situazione nei negozi di Nerviano e Legnano. Trasferimenti imposti a centinaia di chilometri dalle residenze che stanno mettendo a dura prova la loro serenità e dignità. A questo si aggiunge l’inspiegabile ritardo del pagamento della mensilità di aprile 2025 che ha peggiorato i rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. Per queste ragioni abbiamo depositato una richiesta di audizione urgente in commissione Attività produttive convocando la proprietà e le rappresentanze sindacali perché riteniamo queste azioni veri abusi sui lavoratori".