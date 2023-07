Risolti i problemi del Ppp: riaprono i campi sportivi, nuovo gestore

Risolti i problemi del Ppp, contratto di partenariato pubblico e privato per i campi sportivi di San Vittore Olona.

Campi sportivi, la svolta

Una bella notizia per gli sportivi di San Vittore Olona : a settembre riaprirà il centro sportivo Malerba, poco dopo sarà la volta anche di quello in via Roma. Il motivo? Sono stati infatti risolti i problemi che erano nati con il Ppp, contratto di partenariato pubblico e privato, siglato dall'ex Amministrazione comunale nell'aprile del 2019 a un passo dalle elezioni comunali e che poi la nuova Giunta comunale aveva trovato "carente di documentazione". Ora la svolta: è stato infatti trovato un nuovo gestore (col il precedente l'Amministrazione comunale aveva rescisso il contratto per "gravi inadempienze contrattuali"). Nuovo gestore è ora la società Ron De Granito del presidente e socio unico Pietro Belfanti (che è anche presidente della società calcistica Gs Mocchetti nonchè titolare dell'azienda Edil impianti che fa parte di Ati - Associazione temporanea di imprese - che forma il Ppp).

"Nell'ultimo Consiglio comunale è stato possibile modificare il piano economico finanziario del contratto, che ci ha così permesso di avere una nuova società per la gestione degli impianti sportivi che così potranno tornare a disposizione della comunità - ha annunciato il sindaco Daniela Rossi - Sono stati questi anni con tante ambiguità e confusione, siamo felici di aver raggiunto questo traguardo. Ora proseguiremo con un unico obiettivo: lavorare insieme". Rossi crede nel nuovo gestore: "Siamo molto contenti di avere una società che può fare le garanzie necessarie così che i campi siano gestiti al meglio". E il primo cittadino prosegue: "In tanti potranno dire: come mai ci avete messo 4 anni? Ricordo che mai, prima d'ora, era stato possibile fare questo passaggio in Consiglio, ora siamo finalmente alla conclusione di un percorso lungo, complesso. Vi erano grossi problemi legati alla manutenzione di alcuni cespiti, cosa questa che ha creato molti ostacoli insieme a problematiche che hanno rallentato le tempistiche quali il Covid e l'aumento dei costi energetici. Obiettivo è ora quello di tornare a dare gli spazi alle nostre associazioni".

I progetti e i programmi

Ad annunciare il futuro dei campi sportivi è stato lo stesso Belfanti che prevede un ritorno (da settembre) delle associazioni in tempi brevissimi e tutto in maniera graduale: "Ritengo che riguardo al Ppp ci siano state difficoltà legate al fato - ha dichiarato - E' uno strumento molto difficile da gestire, in un contesto di difficili interpretazioni. L'Amministrazione comunale ha fatto un grandissimo lavoro, senza la loro tenacia non si sarebbe arrivati a nulla: ho visto il sindaco soffrire per questa situazione di stallo, personalmente ho accettato questa non facile sfida imprenditoriale. Per me lo sport, il calcio in particolare, sono simbolo di impegno soprattutto sociale. Grazie al Comune i campi sportivi avranno nuove caldaie e nuova illuminazione. Da subito (agosto quindi) cercheremo di affrontare le criticità attuali (quali quelle di poter avere l'acqua calda negli spogliatoi) e daremo nuova via al campo di via Roma (col taglio dell'erba) così che a settembre anche questo campo possa essere utilizzabile. Utilizzabile da subito sarà il Malerba il cui bar pensiamo sia pronto invece per ottobre-novembre. La volontà di far bene c'è, così come l'entusiasmo". A settembre (ma anche prima come detto) quindi le società potranno trovare il Malerba così come la tensostruttura "la cui pavimentazione è rotellabile e sarà anche oggetto di intervento" ha sottolineato Belfanti (il riferimento è all'associazione di pattinaggio artistico). E poi l'appello alle società sportive: "Dateci un anno di rodaggio, per conoscere bene le varie necessità e richieste: agiremo in maniera graduale, non vi sono nè vi saranno chiusure a priori: il dialogo sarà alla base di tutto. Vogliamo accontentare tutti gli utenti, in primis le associazioni del territorio".

E il sindaco ha concluso: "E' stato davvero un percorso ad ostacoli, soprattutto negli ultimi mesi si è rischiato davvero di chiudere gli impianti sportivi. Abbiamo sofferto molto, lo scenario era tutt'altro che positivo. Ora la bella notizia con un presente e futuro che si prospetta sereno con impianti di nuovo a disposizione delle associazioni e manutenzioni decorose".