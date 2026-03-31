“Grazie all’accordo tra Regione Lombardia e Comune di Arconate, saranno investiti complessivamente 430.000 euro"

“Un intervento concreto per migliorare la sicurezza e valorizzare il territorio: ad Arconate sarà riqualificato il percorso ciclopedonale lungo il canale Villoresi”. Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia.

Riqualificazione pista ciclabile lungo il Villoresi, Scurati: “Investimento concreto per sicurezza”

“Grazie all’accordo tra Regione Lombardia e Comune di Arconate, saranno investiti complessivamente 430.000 euro per la manutenzione straordinaria del tracciato, il miglioramento dell’illuminazione e la messa in sicurezza della passerella pedonale”.

“Si tratta di un’opera importante che aumenta la sicurezza dei cittadini, migliora la fruibilità del percorso e valorizza un’area molto frequentata anche dal punto di vista ambientale e turistico”.

“Regione Lombardia continua a investire sulla mobilità dolce e sostenibile, con interventi concreti che migliorano la qualità della vita e rendono i territori sempre più accessibili e connessi”.