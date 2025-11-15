A Nerviano sono previsti due lotti per accelerare i tempi e garantire la sicurezza dei ragazzi.

Approvato il percorso di riqualificazione della scuola media “Leonardo da Vinci” di via Diaz di Nerviano: sono previsti due lotti per accelerare i tempi e garantire la sicurezza dei ragazzi.

Riqualificazione della scuola media, al via il progetto

La Giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, relativo ai lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di via Diaz. Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso di riqualificazione dell’edificio, chiuso nel mese di aprile 2025 a seguito delle indagini tecniche effettuate dal Politecnico di Milano che avevano evidenziato elevate criticità strutturali nel corpo centrale del complesso scolastico. Il documento, redatto dall’ingegnere incaricato della progettazione, ha analizzato due possibili soluzioni: la ristrutturazione completa con consolidamento dell’edificio esistente; la ristrutturazione dei blocchi A e C e la demolizione e ricostruzione del blocco centrale (B).

Approvata la seconda soluzione progettuale

Alla luce delle verifiche condotte e delle condizioni dei materiali, la Giunta ha approvato la seconda soluzione progettuale, ritenuta più sicura, sostenibile e coerente con la programmazione economica dell’Ente. Per garantire una più rapida restituzione degli spazi alla comunità scolastica, l’intervento sarà realizzato in due lotti funzionali.

I due lotti del progetto

Il lotto 1 prevede la ristrutturazione e riqualificazione dei blocchi A e C e demolizione del blocco B. Il lotto 2 consiste nella ricostruzione del blocco B, che verrà programmata nel quadro dei lavori previsti per le annualità 2026-2028. Questa scelta consentirà di restituire in anticipo i blocchi A e C, auspicabilmente e salvo diversi orientamenti da parte delle istituzioni scolastiche, già per l’anno scolastico 2027/2028, mentre il nuovo blocco centrale sarà completato a seguire. Il quadro economico complessivo, di oltre 4 milioni di euro, prevede un primo lotto del valore di 2,22 milioni, di cui 1,4 milioni già finanziati tramite avanzo di amministrazione e mutuo, mentre la restante parte sarà coperta attraverso ulteriori canali di finanziamento.

