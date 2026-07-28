Riqualificazione del mercato: via ai lavori sulla piazza

Il percorso di rilancio del mercato di Legnano entra in una nuova fase.

Mercato, continua il percorso di riqualificazione

Sono partiti oggi, martedì 28 luglio, i lavori di riqualificazione della piazza Mercato e, nei prossimi giorni, la Polizia Locale consegnerà agli operatori le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Due passaggi che segnano un punto di svolta nel progetto avviato dall’Amministrazione comunale per rilanciare uno dei principali poli commerciali della città. Da una parte prendono il via gli interventi strutturali di ammodernamento dell’area, dall’altra si conclude il percorso amministrativo che punta a dare stabilità agli ambulanti e a superare le criticità organizzative emerse negli ultimi anni.

Partiti i primi lavori, nessun disagio per gli ambulanti

Il cantiere ha preso il via questa mattina con l’allestimento dell’area destinata al deposito dei rifiuti, ricavata sul retro dei servizi igienici e in corrispondenza di uno degli scivoli del viale che conduce al Cimitero Monumentale. Questa prima fase non comporterà alcuna interferenza con l’attività del mercato. Il cronoprogramma prevede poi, alla fine di agosto, l’avvio dei lavori di adeguamento igienico-sanitario dell’area riservata ai banchi del pesce, mentre all’inizio di settembre partiranno la riqualificazione del viale centrale e la realizzazione del nuovo chiosco destinato alla Polizia Locale, che fungerà anche da punto di riferimento per cittadini e frequentatori del mercato. L’investimento complessivo ammonta a 300mila euro e, come ribadisce il Comune, i lavori non interromperanno in alcun momento l’attività degli ambulanti. La conclusione degli interventi è prevista entro la fine dell’anno.

In settimana la consegna delle concessioni

Parallelamente ai cantieri, gli uffici della Polizia Locale procederanno al rilascio delle concessioni di posteggio: complessivamente saranno 201, di cui 97 per il mercato del martedì e 104 per quello del sabato. Il provvedimento rappresenta l’ultimo passaggio di un lavoro durato due anni e finalizzato a contrastare il progressivo abbandono del mercato da parte degli operatori e il conseguente impoverimento dell’offerta commerciale.

Fedeli: «Un percorso che dà stabilità agli operatori»

L’assessore alla Rigenerazione urbana ed edilizia Lorena Fedeli sottolinea il valore di questo traguardo:

«Arrivare a consegnare agli operatori del mercato le concessioni è il risultato di un lungo percorso condiviso, che ha portato a fornire rilancio e stabilità a un settore che è un tassello importante del tessuto economico della nostra città. Avere la concessione offre agli operatori e alle loro famiglie la stabilità del posto di lavoro, il diritto esclusivo di vendita in quell’area e la pianificazione a lungo termine. Questi sono tutti elementi che sono alla base del rilancio di questo settore che, da sempre, arricchisce e completa l’offerta commerciale in città. La concessione consentirà infatti alle imprese di programmare con calma e sicurezza i propri investimenti con la certezza di poter contare su un importante lasso temporale. A questa fase seguirà l’assegnazione tramite bando dei posteggi attualmente liberi».

Un percorso iniziato due anni fa

Il rilascio delle concessioni conclude un percorso avviato dal Comune per ridisegnare il mercato cittadino. In questi due anni l’Amministrazione ha proceduto al recupero dei crediti insoluti, alla definizione della graduatoria di anzianità dei concessionari e, dopo un confronto con gli operatori, ha elaborato una nuova organizzazione degli spazi per migliorare la visibilità delle merci e rendere più funzionale la disposizione delle bancarelle. Nel giugno 2025 è entrato in vigore il nuovo assetto del mercato, seguito dalla revisione degli orari di vendita. L’ultimo tassello era proprio il rilascio delle concessioni, reso possibile dopo l’adozione, lo scorso giugno, delle linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.