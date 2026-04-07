Riorganizzazione scolastica: un questionario per le famiglie

Riorganizzazione scolastica a Nerviano: dal Comune un questionario per le famiglie.

Novità in arrivo per la riorganizzazione scolastica attuata in paese dopo la chiusura della scuola media avvenuta il 30 aprile 2025? E’ un’ipotesi e il Comune è pronto a lanciare una nuova iniziativa ossia il questionario rivolto alle famiglie.

L’iniziativa è illustrata dal sindaco Daniela Colombo:

“In merito alle recenti nuove esternazioni delle opposizioni sul tema della scuola e del questionario relativo alla possibile riorganizzazione degli spazi scolastici, è necessario riportare il dibattito su un piano di serietà. L’ipotesi di una diversa riallocazione dei plessi non nasce dall’Amministrazione comunale (ripetiamo per l’ennesima volta che questa materia è di competenza esclusiva della scuola), ma da una riflessione interna all’istituzione scolastica. Di fronte a questa proposta, il Comune ha ritenuto di affiancare la scuola con uno strumento trasparente: un questionario rivolto alle famiglie. Il questionario ha una finalità esclusivamente conoscitiva chiaramente esplicitata nelle premesse: comprendere non solo il grado di condivisione dell’ipotesi avanzata, ma soprattutto le ricadute concrete rispetto alla sostenibilità dei servizi che il Comune sarebbe chiamato a garantire in caso di modifiche. Nessuna decisione è stata assunta. Nessun cambiamento è stato deliberato. Solo ascolto e responsabilità. Ciò che sorprende – ma ormai fino a un certo punto – è l’atteggiamento delle opposizioni. Per mesi hanno invocato ‘ascolto’ di famiglie e scuola mentre oggi attaccano proprio lo strumento che consente quell’ascolto. Una posizione incoerente, che dimostra come l’obiettivo non sia contribuire a soluzioni – di suggerimenti, peraltro, non ne sono mai pervenuti – ma esclusivamente quello di alimentare polemiche. Qualcuno parla di ‘gioco delle parti’. Francamente, riteniamo che il tempo del gioco sia finito da un pezzo. L’Amministrazione è oggi impegnata ad affrontare una situazione complessa, ereditata da anni in cui la manutenzione e la programmazione degli edifici scolastici – e più in generale del patrimonio pubblico – non hanno avuto nessuna attenzione. Una responsabilità diffusa che coinvolge pesantemente chi oggi si erge a critico. Al contrario, l’Amministrazione comunale sta realizzando interventi concreti, che richiedono risorse economiche rilevanti, impegno tecnico e capacità amministrativa. Scelte difficili, ma necessarie, che nulla hanno a che vedere il ‘gioco’ delle opposizioni, bensì con una visione seria e consapevole del ruolo che si è chiamati a svolgere. Il dibattito meriterebbe dunque ben altro livello: meno slogan propagandistici e più serietà. Perché sulla scuola, sul futuro dei ragazzi, sulle loro famiglie e sulla qualità dei servizi, non c’è spazio per il teatro; c’è spazio solo per responsabilità e fatti”.