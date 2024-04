Rino Giani è il candidato sindaco di "Insieme per Vanzaghello"

“Insieme per Vanzaghello” ha individuato il candidato Sindaco nella persona di Rino Giani, nato e cresciuto a Vanzaghello, padre di tre figli tutti laureati.

Rino Giani ha un curriculum professionale e sociale di rilievo: dirigente d’azienda, nel ruolo di direttore commerciale in una società di prodotti tecnologici gestiva uno staff con decine di collaboratori; al momento del pensionamento si è subito inserito nella principale organizzazione di volontariato presente a Vanzaghello (Croce Azzurra) dando la propria disponibilità e il proprio tempo al servizio della comunità.

Pur essendo stato da sempre un attento osservatore delle dinamiche politiche ed amministrative del paese non aveva finora potuto, a causa degli impegni professionali e familiari, spendersi in prima persona.

Le parole del candidato sindaco

Rino Giani ha così delineato gli obiettivi del suo programma: ”Illustriamo ai cittadini cosa effettivamente possiamo fare in 5 anni, senza false mirabolanti promesse di opere faraoniche. Noi amiamo Vanzaghello e vogliamo che siano posti al centro del nostro impegno l’aiuto e l’assistenza ai cittadini più anziani e fragili, la costante e diligente manutenzione del patrimonio comune, l’intelligente e razionale difesa dell’ambiente e del verde pubblico”

Per Rino Giani centrale sarà l’investimento per la scuola e la cultura, considerate anche le esperienze e competenze familiari.

Insomma concretezza e buon senso ma anche forti motivazioni alla base dell’impegno elettorale. La lista di “Insieme per Vanzaghello”, guidata da Rino Giani vede una nutrita presenza femminile e di giovani, ma non mancano figure esperte che hanno già amministrato il Comune negli scorsi anni. La lista civica di “Insieme per Vanzaghello” rappresenta una seria e concreta alternativa per fare di Vanzaghello un paese dinamico, vivibile ed attento ai bisogni dei singoli e della comunità.