RiLegnano: nuovo coordinamento e nuovi temi per sostenere Lorenzo Radice sindaco

Nella serata di venerdì 13 marzo l’associazione politica riLegnano ha celebrato la propria assemblea annuale definendo le basi della partecipazione alla sfida elettorale imminente.

Una linea di continuità rinnovata per riLegnano

Con voto unanime, la lista civica ha ratificato con entusiasmo la propria partecipazione alla coalizione a sostegno della candidatura di Lorenzo Radice, tracciando una linea di continuità rinnovata che passa per il coinvolgimento di nuovi soci e l’ampliamento dei temi cui dedicare priorità nella propria attività.

Un nuovo coordinamento e allargamento del gruppo

L’assemblea segue un percorso di alcuni mesi durante i quali l’associazione ha dato priorità al coinvolgimento di nuove persone nello sviluppo di idee e progetti per il futuro di Legnano. I nuovi soci vanno a rinforzare la base storica, contribuendo con nuove sensibilità ed energie alle attività della lista.

Durante la serata è stato anche eletto il nuovo coordinamento: Roberto Casero (nella foto di copertina) è stato confermato nel ruolo di coordinatore, affiancato da una squadra composta da Guido Bragato, Davide Crepaldi, Karim Filippini e Antonio Sassi.

I temi: dall’ecologia al sociale per Fare Comunità

Sul piano programmatico, riLegnano amplia il proprio raggio d’azione. Se l’anima “green” rimane il pilastro centrale, con un impegno mai interrotto su mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e aree verdi, la lista estende i propri orizzonti grazie anche al contributo dei nuovi soci: nella prossima campagna elettorale verrà posta particolare attenzione su progetti sociali, culturali ed educativi, rivolti in modo particolare ai bisogni delle famiglie e al benessere di ragazzi e giovani. Priorità che mirano ad affrontare le nuove sfide della comunità e che diventeranno ancora più centrali nell’agenda politica della lista.

Un simbolo che evolve

Insieme agli ambiti di azione, si aggiorna anche l’identità visiva. Il simbolo con la scritta riLegnano su fondo giallo rimane il marchio di fabbrica della lista, ma la foglia che simboleggia la sensibilità ai temi ambientali da oggi si colora anche di rosso per richiamare l’attenzione ai temi sociali: un piccolo ma significativo cambiamento che rappresenta la continua evoluzione nella visione della città.