Rilancio per la Nerviano medical sciences, Scurati (Lega): “Risultato importante”

Soddisfazione da parte di Silvia Scurati per l’operazione che vede la probabile rinascita della Nerviano medical sciences grazie ad una nuova acquisizione.

“L’operazione su Nerviano Medical Sciences rappresenta un risultato importante non solo sul piano occupazionale, ma anche industriale e tecnologico per tutto l’Alto Milanese, frutto di mesi di lavoro anche in Commissione”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, commentando il rilancio del sito attraverso l’integrazione di NerPharma.

“Come Commissione ci siamo attivati fin da subito con audizioni e confronto costante con le istituzioni e con l’assessore alle Attività produttive Guido Guidesi e la sua struttura, seguendo la vicenda passo dopo passo. Il potenziamento delle produzioni ad alto valore aggiunto e il rafforzamento della filiera farmaceutica dimostrano che il lavoro istituzionale serio e tempestivo può accompagnare concretamente i percorsi di reindustrializzazione e tutela del territorio. Regione Lombardia seguirà da vicino questa, come tutte le altre situazioni aziendali, con l’auspicio che il piano industriale si traduca rapidamente in investimenti concreti, stabilità occupazionale e nuove prospettive di crescita per il territorio e per i lavoratori”.