Soddisfazione da parte di Silvia Scurati per l’operazione che vede la probabile rinascita della Nerviano medical sciences grazie ad una nuova acquisizione.
Rilancio per la Nerviano medical sciences, Scurati (Lega): “Risultato importante”
“L’operazione su Nerviano Medical Sciences rappresenta un risultato importante non solo sul piano occupazionale, ma anche industriale e tecnologico per tutto l’Alto Milanese, frutto di mesi di lavoro anche in Commissione”.
Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, commentando il rilancio del sito attraverso l’integrazione di NerPharma.
Il commento di Scurati
“Come Commissione ci siamo attivati fin da subito con audizioni e confronto costante con le istituzioni e con l’assessore alle Attività produttive Guido Guidesi e la sua struttura, seguendo la vicenda passo dopo passo. Il potenziamento delle produzioni ad alto valore aggiunto e il rafforzamento della filiera farmaceutica dimostrano che il lavoro istituzionale serio e tempestivo può accompagnare concretamente i percorsi di reindustrializzazione e tutela del territorio. Regione Lombardia seguirà da vicino questa, come tutte le altre situazioni aziendali, con l’auspicio che il piano industriale si traduca rapidamente in investimenti concreti, stabilità occupazionale e nuove prospettive di crescita per il territorio e per i lavoratori”.