Il sindaco di Magenta ha presieduto la Commissione nazionale: sul tavolo il riordino dei Corpi, i 57 milioni del Fondo Sicurezza urbana e il caso dei cinque carabinieri in più ospitati in città.

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Riforma della Polizia Locale, risorse per la sicurezza urbana e rapporto tra Comuni e Forze dell’ordine statali: sono stati i temi della riunione di ieri, lunedì 23 novembre, della Commissione Anci Sicurezza e Polizia Locale, presieduta dal sindaco di Magenta Luca Del Gobbo.

La riforma della Polizia Locale al centro del confronto

Il punto principale era il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale, previsto dalla legge delega approvata nelle scorse settimane. La Commissione ha discusso anche dell’organizzazione dei servizi, della formazione degli operatori, dell’accesso alle banche dati e degli strumenti tecnologici a supporto del lavoro sul territorio. Per Del Gobbo, che guida la Commissione da febbraio, è una battaglia che viene da lontano: già al momento della nomina aveva indicato come priorità una nuova legge sulla Polizia Locale.

Il sindaco sottolinea:

«Da anni Anci chiede un intervento legislativo importante sulla Polizia Locale; la normativa attualmente in vigore è ormai datata e non risponde più pienamente ai bisogni delle nostre comunità, piccole e grandi. Il ruolo della Polizia Locale deve essere ripensato rispetto alle nuove sfide che i Comuni sono chiamati ad affrontare: per questo il riordino delle funzioni e dell’ordinamento rappresenta un punto centrale del nostro lavoro».

Fondo Sicurezza urbana, 57 milioni per il 2026

Durante la riunione si è parlato anche delle misure del Decreto Sicurezza e del Fondo Sicurezza urbana. Per il 2026 il Fondo può contare su 57 milioni di euro complessivi, cioè 32 milioni in più rispetto ai 25 già previsti. Le risorse potranno finanziare videosorveglianza, dotazioni tecnologiche, illuminazione pubblica intelligente, progetti nelle scuole e attività di mediazione sociale.

Prosegue Del Gobbo:

«L’ampliamento della platea dei Comuni beneficiari rappresenta un segnale positivo, ma occorre rendere strutturale il rafforzamento del Fondo e garantire continuità agli investimenti su personale, tecnologie e prevenzione».

L’esempio di Magenta: cinque carabinieri in più

La Commissione ha affrontato anche il rapporto tra Comuni e Forze dell’ordine statali e gli investimenti che gli enti locali sostengono per rafforzare i presidi di sicurezza. Il sindaco ha portato l’esempio di Magenta, dove un investimento comunale di circa 90mila euro ha permesso di ospitare cinque carabinieri in più.

Conclude Del Gobbo:

«I Comuni sono disponibili a fare la propria parte, ma è giusto che agli investimenti sostenuti corrisponda una ricaduta concreta sulla sicurezza delle comunità. La Commissione dovrà raccogliere le esigenze dei territori e trasformarle in proposte concrete da portare nel confronto con Governo e istituzioni».

Nella foto di copertina: Luca Del Gobbo, sindaco di Magenta e presidente della Commissione permanente Sicurezza e Polizia Locale dell’Anci