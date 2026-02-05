Si confronteranno le ragioni del si e del no al prossimo referendum costituzionale riguardante la giustizia

Lunedì 23 febbraio alle ore 21 alla Sala Civica di Busto Garolfo con ingresso da Via Magenta 25 si svolgerà un incontro dove si confronteranno le ragioni del si e del no al prossimo referendum costituzionale riguardante la giustizia.

Riforma della giustizia: una serata di confronto

Per il SI sarà presente l’Avvocato Tiberio Massironi,Presidente Camera Penale di Busto Arsizio e l’Avvocato Simona Cicorella, Componente Sc. Territoriale Camera penale Busto Arsizio. Per il NO

interverrà il Dottor Stefano Colombo, Magistrato – Ufficio G.I.P. Busto Arsizio e l’Avvocato Francesco Trotta, Avvocato del Foro di Busto Arsizio.

A moderare l’incontro a ingresso gratuito ci sarà il giornalista professionista Marino Pessina.