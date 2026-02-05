Lunedì 23 febbraio alle ore 21 alla Sala Civica di Busto Garolfo con ingresso da Via Magenta 25 si svolgerà un incontro dove si confronteranno le ragioni del si e del no al prossimo referendum costituzionale riguardante la giustizia.
Riforma della giustizia: una serata di confronto
Per il SI sarà presente l’Avvocato Tiberio Massironi,Presidente Camera Penale di Busto Arsizio e l’Avvocato Simona Cicorella, Componente Sc. Territoriale Camera penale Busto Arsizio. Per il NO
interverrà il Dottor Stefano Colombo, Magistrato – Ufficio G.I.P. Busto Arsizio e l’Avvocato Francesco Trotta, Avvocato del Foro di Busto Arsizio.
A moderare l’incontro a ingresso gratuito ci sarà il giornalista professionista Marino Pessina.