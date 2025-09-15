la parata

Riccardo De Corato presente al raduno dei bersaglieri

Ci tenevo molto ad essere presente in quanto, questo Comune, è uno dei più grandi della Circoscrizione in cui nell’autunno del 2022 sono stato eletto alla Camera dei Deputati"

Riccardo De Corato presente al raduno dei bersaglieri

Magenta · 15/09/2025 alle 09:14

Al raduno dei bersaglieri italiani che si è svolto ieri, 14 settembre, a Magenta, era presente anche il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.

Riccardo De Corato presente al raduno dei bersaglieri

«Questa mattina ho partecipato al Raduno Regionale dei Bersaglieri a Magenta, sfilando per la città al loro fianco. Ci tenevo molto ad essere presente in quanto, questo Comune, è uno dei più grandi della Circoscrizione in cui nell’autunno del 2022 sono stato eletto alla Camera dei Deputati. Oltre alle diverse Autorità Istituzionali locali e delle Forze Armate presenti, di Fratelli d’Italia al mio fianco c’erano il Presidente del Senato, l’amico Ignazio La Russa, gli Europarlamentari Carlo Fidanza e Mario Mantovani, i colleghi Deputati Umberto Maerna e Stefano Maullu, il Capogruppo in Regione Lombardia Christian Garavaglia e l’Assessore magentino Stefania Bonfiglio. Sono molto grato al Corpo dei Bersaglieri e a loro rivolgo la mia massima riconoscenza e gratitudine, perchè da 189 anni ci rappresentano e sono un vero e tangibile simbolo di coraggio e attaccamento alla Patria. Loro rappresentano una vera e propria eccellenza italiana».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Tu cosa ne pensi?