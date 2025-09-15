Riccardo De Corato presente al raduno dei bersaglieri

Al raduno dei bersaglieri italiani che si è svolto ieri, 14 settembre, a Magenta, era presente anche il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.

«Questa mattina ho partecipato al Raduno Regionale dei Bersaglieri a Magenta, sfilando per la città al loro fianco. Ci tenevo molto ad essere presente in quanto, questo Comune, è uno dei più grandi della Circoscrizione in cui nell’autunno del 2022 sono stato eletto alla Camera dei Deputati. Oltre alle diverse Autorità Istituzionali locali e delle Forze Armate presenti, di Fratelli d’Italia al mio fianco c’erano il Presidente del Senato, l’amico Ignazio La Russa, gli Europarlamentari Carlo Fidanza e Mario Mantovani, i colleghi Deputati Umberto Maerna e Stefano Maullu, il Capogruppo in Regione Lombardia Christian Garavaglia e l’Assessore magentino Stefania Bonfiglio. Sono molto grato al Corpo dei Bersaglieri e a loro rivolgo la mia massima riconoscenza e gratitudine, perchè da 189 anni ci rappresentano e sono un vero e tangibile simbolo di coraggio e attaccamento alla Patria. Loro rappresentano una vera e propria eccellenza italiana».