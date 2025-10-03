Riapre il parcheggio del cimitero: ecco le informazioni utili

Riapre il parcheggio del cimitero di San Vittore Olona.

Ha riaperto il parcheggio del cimitero di San Vittore Olona, da mesi oggetto di un profondo intervento di riqualificazione nell’ambito del Progetto Spugna di Città Metropolitana finalizzato al contrasto degli allagamenti. Lo spazio ha riaperto ieri, giovedì 2 ottobre 2025. “Ha riaperto il parcheggio di Largo Milite Ignoto, nella zona del camposanto cittadino – annuncia il sindaco Marco Zerboni – I lavori non sono ancora ultimati poiché richiedono ancora un intervento di piantumazione e di installazione impianto di irrigazione. La riapertura anticipata è stata voluta dall’Amministrazione comunale per agevolare il parcheggio dei fruitori delle vicine scuole soprattutto nei momenti di entrata e uscita dei bambini dagli edifici scolastici”.

I consigli viabilistici

“Si evidenzia che, allo stato attuale, viene lasciata della sabbia a completamento dell’intasamento della pavimentazione che il passaggio delle auto vetture e gli eventi atmosferici contribuiscono a facilitare – prosegue il sindaco – Pertanto si invita la cittadinanza che percorre a piedi il parcheggio di prestare attenzione a non scivolare; altro invito agli automobilisti in attesa del posizionamento dei dissuasori del traffico di svoltare a destra in uscita dal parcheggio così come indicato dalla segnaletica di nuova realizzazione. I Lavori di ultimazione del cantiere dovrebbero avvenire intorno alla fine del mese condizioni climatiche permettendo. Nei prossimi giorni si valuterà anche l’apertura del cancello principale del cimitero”.