Riapertura parchi pubblici, Morlacchi: “Bene, ma è tardiva”

Riapertura parchi pubblici di San Vittore Olona, Roberto Morlacchi (Centrodestra Morlacchi sindaco) polemizza sulla decisione del sindaco.

Riapertura parchi pubblici, ancora polemiche

Hanno riaperto i parchi di San Vittore Olona ossia i giardinetti di via Roma e il Giardino di Annalena lungo la medesima via. “Parchi aperti, era ora – afferma Roberto Morlacchi, capogruppo della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco – Dopo nostre numerose sollecitazioni i parchi, il primo di settembre, sono stati riaperti al pubblico, ma solo in via sperimentale come precisato dal sindaco. Siamo felici da aver ottenuto la riapertura dei parchi ma allo stesso tempo non possiamo non rimarcare come l’apertura sia tardiva. I parchi potevano già essere fruibili dal mese di luglio , quando faceva caldo , i bimbi ed i ragazzi non andavano a scuola e le persone cercavano refrigerio nel verde. Si apre ora , quando ormai l’estate è finita e riapriranno le scuole. Ancora una volta questa Amministrazione comunale dimostra i suoi limiti e le sue inefficienze. Peraltro il sindaco, dopo aver giustificato per mesi la mancata riapertura per motivi di salute pubblica e cautela a causa del Covid, decide di riaprire in una fase di recrudescenza del virus. La condotta del sindaco appare incoerente , se riteneva pericoloso aprire i parchi a luglio a maggior ragione lo dovrebbe ritenere ora”.

Morlacchi prosegue: “La riapertura è stata definita dal sindaco ‘sperimentale’ legata all’andamento del Covid ed al rispetto delle regole da parte dei cittadini. Ci piacerebbe sapere fino a quando il monitoraggio proseguirà e su quali indici numerici di contagio si disporrà l’eventuale chiusura. Le regole da rispettare sono peraltro le stesse che erano vigenti a luglio e ad agosto, perchè attendere fino ad ora per riaprire? Siamo convinti che i cittadini continueranno , come hanno fatto finora, ad utilizzare i presidi a tutela della propria ed altrui salute, potendosi finalmente godere in questo scorcio d’estate i parchi cittadini”.

