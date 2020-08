Riaprono i parchi pubblici, sindaco: “Sarà in via sperimentale, rispettate le regole”

Riaprono i parchi pubblici di San Vittore Olona, l’appello del sindaco ai concittadini. Nuovi orari per il cimitero.

Riaprono i parchi pubblici, ma con attenzione

Da domani 1 settembre 220 riapriranno i parchi pubblici di San Vittore Olona ossia i giardinetti di via Roma e i Giardini di Annalena (zona asilo nido) sempre nella stessa via.

Ad annunciare la novità è stato il sindaco Daniela Rossi. L’apertura rispetterà i medesimo orari del periodo pre-Covid: per i giardinetti, dal 25 marzo al 24 ottobre dalle 8 alle 21, dal 25 ottobre a al 24 marzo dalle 8 alle 18, per i Giardini di Annalena da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 17.

Dal 7 settembre 2020 nuovi orari per il cimitero: dall’1 aprile al 30 settembre dalle 8 alle 18, dall’1 ottobre al 31 marzo dalle 8 alle 17 (da lunedì alla domenica, festivi compresi).

“L’apertura si intende in via sperimentale, subordinata al rispetto delle prescrizioni di legge da parte dei cittadini fruitori delle due aree pubbliche e all’evolversi della situazione generale – spiega Rossi – L’emergenza sanitaria è un problema ancora ben presente sul nostro territorio e i nuovi casi ci obbligano alla massima attenzione. Recentemente ho avuto la conferma di 3 cittadini risultati positivi al Covid-19. La situazione è meno grave se confrontata ad alcuni mesi fa ma ci impone di ‘non abbassare la guardia’; chiedo, pertanto, ai concittadini la massima collaborazione nell’osservanza delle regole che tutti ben conosciamo”.

