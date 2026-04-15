Sulla mozione urgente presentata in Consiglio Regionale dal Movimento 5 Stelle e sottoscritta dal Pd per chiedere al Presidente Attilio Fontana e alla Giunta di Regione Lombardia di dissociarsi dal “Remigration Summit”, in programma il prossimo 18 aprile a Milano, è intervenuto anche il Deputato della Lega Fabrizio Cecchetti.

“Remigration summit”, Cecchetti all’attacco di M5S e Pd

L’onorevole di Rho, ha criticato duramente l’iniziativa delle opposizioni lombarde:

“Se fosse confermata la notizia della mozione urgente presentata in Consiglio Regionale dalle opposizioni, a partire dal M5S e firmata anche dal PD, per impedire al Presidente Attilio Fontana di partecipare alla manifestazione di sabato in Piazza Duomo, saremmo di fronte a un fatto gravissimo. C’è chi si attacca a sogni e favole nella propria testa, arrivando addirittura a pensare di poter stabilire chi può e chi non può scendere in piazza. Una deriva inaccettabile, che nulla ha a che vedere con la democrazia e la libertà”.

Le parole dell’onorevole

Cecchetti ha sottolineato come l’iniziativa del suo partito si svolgerà nel pieno rispetto delle regole e che nessuno può impedire a qualcun altro di partecipare ad una manifestazione: