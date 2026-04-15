Sulla mozione urgente presentata in Consiglio Regionale dal Movimento 5 Stelle e sottoscritta dal Pd per chiedere al Presidente Attilio Fontana e alla Giunta di Regione Lombardia di dissociarsi dal “Remigration Summit”, in programma il prossimo 18 aprile a Milano, è intervenuto anche il Deputato della Lega Fabrizio Cecchetti.
“Remigration summit”, Cecchetti all’attacco di M5S e Pd
L’onorevole di Rho, ha criticato duramente l’iniziativa delle opposizioni lombarde:
“Se fosse confermata la notizia della mozione urgente presentata in Consiglio Regionale dalle opposizioni, a partire dal M5S e firmata anche dal PD, per impedire al Presidente Attilio Fontana di partecipare alla manifestazione di sabato in Piazza Duomo, saremmo di fronte a un fatto gravissimo. C’è chi si attacca a sogni e favole nella propria testa, arrivando addirittura a pensare di poter stabilire chi può e chi non può scendere in piazza. Una deriva inaccettabile, che nulla ha a che vedere con la democrazia e la libertà”.
Le parole dell’onorevole
Cecchetti ha sottolineato come l’iniziativa del suo partito si svolgerà nel pieno rispetto delle regole e che nessuno può impedire a qualcun altro di partecipare ad una manifestazione:
“Noi, al contrario, scendiamo in piazza a testa alta, in modo libero e nel pieno rispetto delle regole. Nessuno può permettersi di impedire a un cittadino, a un amministratore o a un rappresentante delle istituzioni di partecipare a una manifestazione. Il tentativo della sinistra di mettere il bavaglio a chi non la pensa allo stesso modo dimostra tutta la loro debolezza politica. Non avendo più argomenti, cercano di limitare la libertà altrui. Sabato saremo in Piazza Duomo. Liberi, con il sorriso sulle labbra per portare avanti le nostre idee, difendere la nostra terra, le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra identità”.