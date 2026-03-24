Referendum e elezioni amministrative: a Legnano sorride il candidato di centrodestra

Si dice ottimista il candidato di centrodestra alle elezioni comunali di Legnano, Mario Almici, che ha visto vincere il SI al Referendum costituzionale, seppur di un solo punto percentuale.

“Oggi vince Legnano ed i suoi abitanti che al pari di tanti cittadini lombardi hanno onorato l’appuntamento elettorale, dimostrando con un Si convinto e maggioritario di essere coraggiosi e fautori del cambiamento, come ha giustamente ricordato stamattina il nostro Presidente della Regione Attilio Fontana – ha affermato Mario Almici – Sovrapporre il voto referendario a quello politico è secondo me sbagliato ed in fondo irrispettoso verso anche quei cittadini legnanesi che hanno votato no, a maggior ragione in un Comune come quello di Legnano che ha vissuto sulla propria pelle i guasti di una giustizia che sbaglia e poi non paga mai per i suoi errori e mi riferisco volutamente alla caduta della Giunta Fratus con tanto di arresti poi completamente ribaltati in appello a Milano con assoluzione piena degli imputati coinvolti. Detto ciò Legnano si conferma una Città di centrodestra e, al netto di un referendum comunque ultrapoliticizzato e radicalizzato da parte dell’attuale opposizione in Parlamento, nonostante un Sindaco uscente che ogni giorno è in giro con al seguito telecamere e fotografi per immortalare tagli del nastro di faraoniche opere pubbliche, non c’è stata quella valanga di consensi che il csx locale si aspettava e, probabilmente, già si pregustava in ottica comunale. La partita è apertissima e sono fiducioso che questo vento di centrodestra che soffia in città non potrà altro che aumentare e condurci alla vittoria quando annunceremo il nostro modello di Città migliore che abbiamo in mente”.