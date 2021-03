Marco Ballarini sembra determinato a non lasciar cadere le opportunità che arriveranno dal Recovery Corbetta: tutti i sogni da realizzare. Il sindacosembra determinato a non lasciar cadere le opportunità che arriveranno dal Recovery fund e annuncia un percorso di coinvolgimento della città per individuare la strategia da adottare. Recovery Corbetta: tutti i sogni da realizzare “A Corbetta siamo pronti a rispondere alla sfida, siamo pronti alla rinascita della nostra città con progetti ambiziosi mettendoci a disposizione per ottenere la gestione dei fondi europei – afferma –

Questi sono i grandi temi che svilupperemo a Corbetta con un maxi piano di investimenti per ricostruire dalle macerie lasciate dall’emergenza: riqualificazione delle infrastrutture; transizione ecologica; rigenerazione urbana sostenibile; digitalizzazione e smart city; new welfare e sociale. Come Giunta a giorni approveremo un’azione amministrativa straordinaria per preparare il Comune di Corbetta

alla gestione dei fondi europei e rilanciare il territorio”. Tra gli obiettivi il consorzio Agrario

La linea è chiara: ” Apriremo presto un percorso di condivisione con i comitati di quartiere, le associazioni di categoria, le associazioni e i privati del nostro territorio per avviare insieme i progetti”, promette il primo cittadino. Quali i sogni da realizzare? “Possiamo avviare un percorso in condivisione con privato e Soprintendenza delle Belle Arti per il Recupero dell’ex Consorzio Agrario – incalza –