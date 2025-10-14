Raduno di estrema destra ad Abbiategrasso: Anpi chiede risposte al sindaco

Anpi Abbiategrasso insieme alle associazioni del territorio hanno chiesto al sindaco Cesare Nai come sia stato possibile concedere lo spazio dell’Annunciata che si ispira al raduno nazifascista Erebor camp.

Anpi Abbiategrasso, insieme alle ANPI di Gaggiano, Buccinasco, Trezzano S/N, Cesano Boscone, Locate Trulzi, Motta Visconti-Casorate Primo e Anpi Coordinamento del Magentino, hanno appreso che è stato dato in concessione dal Comune di Abbiategrasso, per sabato 25 ottobre 2025, lo spazio pubblico dell’Annunciata per la manifestazione organizzata da Gioventù nazionale dal titolo “Ritorno a Erebor”.

“Chiediamo al Sindaco ed all’Amministrazione comunale, come sia stato possibile concedere lo spazio dell’Annunciata a questa manifestazione, chiaramente ispirata al raduno nazifascista “Erebor Camp” e che dovrà ospitare, come apprendiamo dal volantino, una giornata di “guerriglia identitaria e militanza” – fanno sapere dall’Anpi – Sottolineiamo che la Costituzione è chiara: agire per la Pace, non per la guerriglia, tantomeno identitaria. Come forze democratiche che si battono ogni giorno a difesa dei principi e diritti fondamentali della nostra Costituzione, che celebriamo anche ogni 25 aprile, chiediamo che tale concessione venga revocata e certe manifestazioni non siano autorizzate nel nostro Comune e territorio, ribadendo la nostra contrarietà a manifestazioni di tale tipologia, che strizzano chiaramente l’occhio ad una cultura fascista”.