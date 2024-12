Raccolte 100 firme dai comitati contro la nuova tangenziale

Raccolte più di 100 firme da parte dei comitati per l'appello al Consiglio di Stato contro la realizzazione della nuova tangenziale della Vigevano Malpensa.

"C'eravamo, ancora una volta, a raccogliere le firme per appellarci al Consiglio di Stato, e vorremmo ringraziare tutte le Associazioni, i cittadini ed agricoltori ,supportati dal circolo di Legambiente Terre di Parchi e l'Associazione per il Parco Sud Milano, che si sono ritrovati nella sala del Consiglio di Albairate, alla presenza dell'avvocata Veronica Dini ,martedì 17 Dicembre 2024" fanno sapere i Comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano.

"Persone che ci credono ancora e che ci hanno accompagnato negli anni , e che vogliono sperare che i diritti della terra vengano riconosciuti. Non dimentichiamoci che, nel Febbraio del 2023, la Commissione Unesco ha provveduto a informare il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica delle preoccupazioni esposte dal Comune di Cassinetta di Lugagnano rispetto alla necessità di tutelare la Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano. Infatti ,con la realizzazione del Progetto Anas, si correrebbe il rischio di perdere il riconoscimento di riserva Mab Unesco . Amore e passione per il territorio abbiatense , sempre più violato dal cemento e governato da interessi speculativi , ci uniscono da sempre in questa battaglia contro il Progetto Anas Ozzero Magenta , non rinunciamo, e ci appelliamo all'intelligenza , alla cultura ,alla difesa dei Beni Comuni e del paesaggio agricolo dei nostri due Parchi. All'appello al Consiglio di Stato hanno aderito anche Città Metropolitana di Milano,Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano. Ringraziamo tutti anche per le donazioni ricevute finalizzate a contribuire alle spese legali Comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano".