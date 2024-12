Dice di vedere il diavolo, prende a martellate la porta del conoscente: arrestato

Dice di vedere il diavolo, prende a martellate la porta del conoscente: è successo a Canegrate.

Dice di vedere il diavolo, prende a martellate la porta

Diceva di vedere il diavolo. Anche quando è stato portato in caserma dai Carabinieri per l'arresto. Ma, molto probabilmente, ha agito perchè voleva riavere i soldi che - diceva - gli spettavano. E' quanto successo a Canegrate la sera di martedì. In azione si è visto un 19enne di Legnano, ma di origini straniere, che si è fiondato verso l'abitazione di un conoscente, in via Ticino. Qui ha preso a martellate la porta oltre a danneggiare lo scooter del conoscente, di origini senegalesi.

L'arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano; il 19enne ha cercato di opporsi ai militari. Una volta bloccato, è stato portato in caserma. Anche qui, come detto, era in preda a delle visioni. Ma, molto probabilmente, era andato dal conoscente in quanto aveva un debito. L'arresto è stato convalidato e il giovane è stato portato in carcere.