Puzze nell’aria a Buscate, arriva il form per le segnalazioni.
Puzze nell’aria, arriva il form per le segnalazioni
Da mesi, soprattutto alla sera, a Buscate si sentono strani odori. Sono infatti tanti i cittadini che hanno raccontato di aver sentito – e di sentire ancora – un forte odore chimico che si sprigiona nell’aria.
La causa? Al momento non si sa. Dal canto suo il Comune si è subito mosso per cercare di capirne l’origine. E ora c’è una novità: sul sto web del Comune stesso, a breve, sarà inserito un apposito form da compilare per rendere le segnalazioni più tempestive e circostanziate.
Le parole del sindaco
“Su questa problematica ho sentito montare delle polemiche – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Volevo ricordare che non siamo noi del Comune a produrre tali odori bensì siamo quelli che stanno facendo i controlli del caso. Innanzitutto ci tengo a ricordare che i controlli si fanno e le segnalazioni anche (basti pensare quella fatta ad Arpa e Ats). I controlli si fanno: la Polizia Locale ha effettuato dei sopralluoghi, anche in mia presenza. Per essere ulteriormente più specifici, abbiamo invitato alcuni cittadini a prendere nota di giorno e orari di tale problematica. Per facilitare ulteriormente le segnalazioni, a breve sul sito web del Comune sarà attivato un form in modo che chiunque possa fare segnalazione”.