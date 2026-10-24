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Puzze nell’aria a Buscate, arriva il form per le segnalazioni.

Puzze nell’aria, arriva il form per le segnalazioni

Da mesi, soprattutto alla sera, a Buscate si sentono strani odori. Sono infatti tanti i cittadini che hanno raccontato di aver sentito – e di sentire ancora – un forte odore chimico che si sprigiona nell’aria.

La causa? Al momento non si sa. Dal canto suo il Comune si è subito mosso per cercare di capirne l’origine. E ora c’è una novità: sul sto web del Comune stesso, a breve, sarà inserito un apposito form da compilare per rendere le segnalazioni più tempestive e circostanziate.

Le parole del sindaco