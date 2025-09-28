“Puntare sul turismo per rilanciare il paese”: l’appello al Comune di Francesco Gritta della lista di minoranza di Turbigo.

“Turismo per rilanciare il paese”

Il tema del turismo è sempre molto sentito a Turbigo. Ora è tornato a parlarne Francesco Gritta, consigliere comunale della lista di minoranza SìAmo Turbigo che porta anche esempi al Comune per rilanciare l’accoglienza e la valorizzazione del territorio turbighese: “Portiamo avanti il discorso turistico a Turbigo da sempre, l’Amministrazione comunale non sempre si è dimostrata sensibile a riguardo” esordisce Gritta. Che prosegue: «Ricordo quando nel 2011 è stato installato un Infopoint salvo poi la sua immediata chiusura vista la poca valorizzazione del territorio”.

Le proposte

Gritta rilancia le sue proposte: “Ora è uscito un bando di Confcommercio che fornirebbe 25mila euro a fondo perduto da dedicare ad attività quali strutture ricettive e ristorazione con somministrazione. Credo che in paese servirebbe installare una rete interattiva con realtà ricettive e turistiche, per fare in modo che collaborino tra loro per attirare curiosi. Sfruttare questo bando può essere il volano per dare un impulso alla valorizzazione del territorio: infatti questi fondi potranno essere usati, ad esempio, per azioni di comunicazione e/o di promozione, acquisto di attrezzi per la manutenzione base-assistenza della bici, acquisto di materiale tecnico, acquisto di handbike, biciclette per trasporto disabili e molto altro ancora”.