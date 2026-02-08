Prosegue l’alleanza tra Comune e il Centro di cultura popolare

Prosegue la convenzione tra il Comune di Nerviano e il Centro di cultura popolare don Milani per il rilancio del quartiere Gescal.

Rinnovata la convenzione tra il Comune di Nerviano e il Centro di Cultura Popolare don Milani: «Un impegno che continua nel quartiere Gescal con azioni concrete» afferma il sindaco Daniela Colombo.

Il Centro di Cultura Popolare rappresenta un tassello importante per il rilancio e riqualificazione del quartiere Aler, in quanto rappresenta un punto di riferimento per i giovanissimi che lì ci abitano, proponendo loro diverse attività.

Il servizio

“Oggi il Centro segue il doposcuola di 45 bambini della scuola primaria, ampliando il servizio anche a 10 ragazzi della secondaria di primo grado, grazie al lavoro di 16 volontari – ricorda il primo cittadino – Spazi di relazione, inclusione e crescita accanto a minori, donne e famiglie. Comunità, educazione e futuro al centro». Insomma, non si fermano le azioni per abbandonare degrado ed esclusione al quartiere: prova ne sono anche i due murales realizzati dal famoso writer Cosimo Caiffa, in arte Cheone, proprio nell’ambito del progetto “La città dipinta” lanciato dall’Amministrazione comunale.