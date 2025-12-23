Prorogato l’accordo per Villa La Valera

La Giunta comunale di Arese ha deliberato la proroga dell’accordo per l’utilizzo di Villa La Valera fino al 31 ottobre 2026.

La scelta di proseguire in questa direzione nasce dalla volontà di garantire continuità a un servizio molto apprezzato dai cittadini, consolidando il ruolo della Villa come sede di prestigio per matrimoni e unioni civili e per le iniziative.

“Abbiamo deciso di rinnovare questa sinergia per dare stabilità a un progetto che ha già dimostrato il suo valore – dichiarano il sindaco Luca Nuvoli, e l’assessore alla Cultura Denise Scupola – La proroga non è solo una scadenza rimandata, ma la conferma di un investimento sulla bellezza e sull’attrattività del nostro territorio: i cittadini hanno risposto con grande partecipazione ed entusiasmo agli eventi ospitati presso la struttura, che è un “luogo del cuore” per molti di noi. Ringraziamo la proprietà per questo accordo, perché “restituire” Villa La Valera alla collettività è stato un passo decisivo per riappropriarci della nostra identità storica”