Pronto il piano di rientro nelle scuole

“Non ci saranno modifiche stravolgenti, certo non potremo fare le stesse cose di prima. Il piano non è ancora definitivo. Se non interverranno altri Dpcm o problematiche serie, non avremo cambi di gestione impattanti. effettueremo alcuni lavori, confermo l’entrata in Favorita da via Toti. Per ogni scuola saranno attivi più ingressi e l’entrata potrà essere scaglionata in brevi lassi di tempo per evitare assembramenti. Confido nel buon senso di tutti. Stiamo ragionando anche sulla gestione della mensa: aperta si al’opportunità del pranzo in mensa sia in aula con lunch box. Il servizio sarà assicurato. La volontà è di proseguire coi servizi parascolastici come pre e post scuola. Abbiamo molte richieste, ma va capito come gestire i gruppi omogenei. Attendiamo indicazioni dal ministero così come il trasporto scolastico”.