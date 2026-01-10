Pronti i nuovi lavori in paese per il 2026: l’annuncio del sindaco di Turbigo.

La Giunta comunale di Turbigo ha annunciato i lavori che prenderanno avvio nel 2026 e a farlo è stato il sindaco Fabrizio Allevi. Ecco come ha illustrato i prossimi progetti il primo cittadino turbighese: “Provvederemo alla completa sistemazione e alla riqualificazione del primo campo del cimitero per un importo di 250milaeuro (di cui 200mila finanziati da Regione Lombardia); quindi il cimitero torna come punto focale dopo che abbiamo dovuto toglierlo dal piano delle opere. La nostra Amministrazione ci teneva molto a questo tipo di intervento e ora che otterremo questo finanziamento da Regione Lombardia lo abbiamo reinserito. Inoltre accenderemo un prestito di 1.650.000 di euro di cui: una parte verrà utilizzata per completare i lavori di riqualificazione della Casa delle Associazioni e circa 900mila euro per iniziare un importante lavoro di asfaltatura delle strade suddiviso in due lotti, partendo dalle vie più ammalorate e che si concluderà nel 2027”.

La “rivoluzione” energetica

“Un’altra cosa che ci tenevo ad annunciare è che partirà a breve un investimento sulla rigenerazione energetica di alcuni edifici, in particolare abbiamo un progetto sulle scuole medie che riguarda tutte le coperture e gli infissi, un altro su tutte le coperture (compreso il centro anziani e l’impianto elettrico) di Villa Gray, un progetto sul campo sportivo di via Plati ed infine uno sul teatro Iris – prosegue Allevi – Tutto questo verrà finanziato completamente col così detto ‘conto energia’, stiamo parlando di un intervento complessivo di qualche milione di euro dove il comune non tirerà fuori nemmeno un euro. Questi sono i progetti più grossi ed importanti in preventivo per il 2026”.