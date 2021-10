Corbetta

Respinta la proposta della minoranza di assegnarle il "vice".

Primo Consiglio comunale a Corbetta, mercoledì sera. nella serata del 20 ottobre, alle 21, la nuova assise corbettese si è riunita in presenza e con un pubblico contingentato (stampa e un invitato per ogni consigliere). Al centro sindaco e assessori, ai lati la maggioranza e, agli estremi, i consiglieri di Lega e idee per fare, da una parte, e del Pd, dall'altra.

Primo Consiglio comunale, Delfino eletta presidente

Nessuna sorpresa né rinuncia. Dopo il giuramento del sindaco, le redini del parlamentino sono state prese da Sergio Grittini, consigliere più "anziano", sino all'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale. Anzi, la presidente: é stata Katia Delfino, al secondo scrutinio, ad essere eletta. La consigliera, al secondo mandato, è esponente di Corbetta in Comune ed è stata proposta dalla maggioranza. E' la prima donna a rivestire questa carica a Corbetta. Candidatura che Pd e centrodestra si erano detti disposti ad accettare, se la maggioranza avesse concesso la carica di vice alle minoranze (nello specifico la giovane consigliera dem Marta Lovati o Renzo Bassetto per il centrodestra). Proposta respinta dal sindaco: come vice eletto Sergio Grittini. Sottolineatura speciale per la presenza della prima consigliera "straniera", Simona Stroie.

Via al Ballarini bis

Nel corso della serata, i sindaco ha spiegato le deleghe assessorili e ai consiglieri, che hanno poi potuto presentarsi. Nominate anche le commissioni. Il Ballarini bis è ufficialmente iniziato.