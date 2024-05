Presente e futuro del Parco del Roccolo e del Parco dei Mulini: incontro pubblico

Incontro pubblico con Legambiente per fare il punto sul Parco del Roccolo e Parco dei Mulini.

Parco del Roccolo e Parco dei Mulini

"Passato, presente e futuro dei Parchi del Roccolo e dei Mulini". Questo il titolo dell’incontro pubblico n programma mercoledì 22 maggio 2024, alle 20.45, nella sala del Bergognone a Nerviano, promosso dai circoli di Legambiente di Nerviano, Parabiago, Canegrate e Arluno, col patrocinio del Comune. Evento che sarà proposto in occasione della Giornata europea dei parchi, della Giornata mondiale della biodiversità e del 30esimo anniversario del Roccolo.

Interverranno Marino Bottini di Legambiente, l'assessore all'Ambiente di Canegrate Davide Spirito e quello di Nerviano Sergio Parini. Sarà presente anche Barbara Maggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Gli obiettivi

"Una serata in cui si parlerà del passato, presente e futuro dei due parchi - spiegano da Legambiente - Bottini illustrerà le motivazioni della nascita del parco del Roccolo, Spirito e Parini parleranno del presente e delle prospettive per il futuro dei due parchi. Concluderà Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, auspicando che questi parchi possano diventare aree protette per la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità".