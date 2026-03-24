Presentazione del Bilancio di metà mandato per l’Amministrazione Nuvoli

“Un momento di confronto trasparente per tracciare il percorso fatto e guardare alle sfide future” – con queste parole il Sindaco di Arese, Luca Nuvoli, annuncia la serata pubblica di presentazione del Bilancio sociale di metà mandato, un documento fondamentale che illustra lo stato di attuazione delle linee programmatiche per la consiliatura 2023-2028.

“Il Bilancio sociale non è solo un rendiconto tecnico, ma un patto di trasparenza con i cittadini. Nasce dalla volontà di comunicare e condividere le politiche attuate dall’Amministrazione e di mostrare l’impatto di azioni, interventi e progetti sulla vita della comunità aresina. Significa mettere a disposizione delle famiglie, delle imprese e dei vari stakeholder dati concreti sui risultati raggiunti e sui progetti in corso” – ha concluso il primo cittadino.