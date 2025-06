È stato presentato ufficialmente ieri sera, presso l’Ariston Urban Center, il progetto “Lainate 2030”, un ambizioso piano di riqualificazione urbana che mira a rendere la città più vivibile, sostenibile e attrattiva. Particolare attenzione è stata riservata a due aree strategiche: Viale delle Rimembranze e l’ex Podere Toselli.

Presentato il Masterplan per la riqualificazione del centro storico

A introdurre i contenuti del progetto sono stati il Sindaco di Lainate, Alberto Landonio, e l’Assessore alle Politiche Territoriali, Walter Dell’Acqua, che hanno poi lasciato spazio agli interventi dei progettisti: l’architetto Massimo Maria Brignoli dello studio AG&P Greenscape e l’architetto Federico Mistò di Systematica.

Durante l’incontro è stata evidenziata la volontà di promuovere una città policentrica, a misura d’uomo, facilmente accessibile a piedi o in bicicletta, riducendo progressivamente la dipendenza dall’automobile. Il progetto punta a una trasformazione urbana che favorisca la qualità della vita, il benessere dei cittadini e un approccio ecologico al vivere urbano.

I due assi su cui si sviluppa il Masterplan

Il Masterplan si sviluppa su due assi principali: la riqualificazione di Viale delle Rimembranze, considerata la nuova “porta verde” d’ingresso alla città, e la valorizzazione dell’ex Podere Toselli, situato in una delle aree a più alta densità abitativa di Lainate.

L’obiettivo è costruire una visione condivisa della città del futuro, attraverso un processo partecipativo che coinvolga attivamente cittadini, realtà economiche e associazioni del territorio.

Per quanto concerne il Viale delle Rimembranze, il progetto prevede la trasformazione del primo tratto del viale in un boulevard ciclopedonale, conservando e valorizzando il doppio filare alberato esistente. Sono previste l’espansione delle aree verdi, il collegamento tra gli spazi urbani esistenti e una graduale riduzione dei parcheggi per favorire forme di mobilità dolce. Un focus particolare sarà dedicato a Piazza Matteotti, che verrà ripensata come uno spazio più vivibile e attrattivo, anche per le attività commerciali. Previsto in questi spazi anche il ricollocamento del mercato cittadino.

L'accessibilità all'area dell'ex podere Toselli

L’intervento sull’ex Podere Toselli punta a migliorare l’accessibilità e l’orientamento all’interno dell’area, creando spazi per feste all’aperto e nuove aree di socialità. È ipotizzata la demolizione del muro di recinzione per aprire l’area alla città, la realizzazione di nuove connessioni ciclabili e pedonali con il centro storico, con il canale Villoresi e con l’adiacente Villa Litta. Inoltre, il progetto prevede nuovi polmoni verdi e una piccola darsena con gradinate, rinnovando la pavimentazione e integrando la pista ciclabile nel nuovo assetto.