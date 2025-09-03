Presentata una nuova interrogazione parlamentare per la Nerviano medical sciences

Presentata una nuova interrogazione parlamentare riguardante la Nerviano medical sciences da parte del leghista Fabrizio Cecchetti.

“Dopo l’interrogazione parlamentare dello scorso luglio, sono tornato a sollecitare il Governo con una nuova iniziativa sul caso della Nerviano Medical Sciences, perché la situazione si è ulteriormente aggravata. Non siamo più di fronte a un rischio, ma a lettere di licenziamento ormai pronte che colpiscono decine di ricercatori e dipendenti. Una decisione gravissima che non solo mette a repentaglio il futuro di centinaia di famiglie, ma rischia di cancellare un’eccellenza scientifica riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, che ha depositato una nuova interrogazione indirizzata ai Ministri delle Imprese e del Lavoro per chiedere ammortizzatori sociali specifici, politiche attive di ricollocazione e misure di rilancio aziendale.

“La battaglia per salvaguardare i posti di lavoro e difendere la ricerca oncologica di Nerviano non inizia oggi – prosegue Cecchetti – ma la porto avanti da anni, già da quando sedevo in Consiglio regionale della Lombardia. È inaccettabile che la proprietà, il fondo cinese PAG, decida di interrompere la ricerca lasciando decine di famiglie senza tutele. Le istituzioni devono reagire con forza e intervenire subito per garantire il futuro dei lavoratori e preservare un patrimonio scientifico unico per la sanità e per l’intero settore farmaceutico italiano”.

